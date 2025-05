Inter Barcellona, Pedri non ci sta: «Marciniak? La Uefa dovrebbe indagare! Tutti i 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine...»

Pedri, centrocampista del Barcellona, ha commentato così nel post gara la sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter



Al termine di Inter Barcellona, semifinale di Champions League, il centrocampista dei blaugrana Pedri non si risparmia nelle critiche all’arbitro Marciniak. Le dichiarazioni:

SENSAZIONI – «Orgoglioso della squadra. Un po’ deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era stato molto sfavorevole».

MARCINIAK? – «Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro; la UEFA dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco e sono complicate da spiegare. Tutti i 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine, che poi si è rivelato fallo, non ha ammonito Mkhitaryan, che sarebbe stato il secondo giallo».

GUARDARE AVANTI – «È molto crudele. È vero che la squadra ha dato tutto e meritava di arrivare in finale, ma siamo giovani e dobbiamo imparare da questa esperienza, e l’anno prossimo daremo ancora più battaglia. Adesso siamo molto abbattuti, ma da domani dobbiamo concentrarci sul Real Madrid perché lì ci giochiamo metà campionato».

