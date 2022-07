L’Inter si prepara ad accogliere Bellanova, il terzino è arrivato all’Humanitas per svolgere le visite mediche

L’Inter si prepara ad accogliere Bellanova, il terzino è arrivato all’Humanitas per svolgere le visite mediche.

In giornata attesa anche per la firma e l’ufficialità dell’operazione per l’esterno arrivato dal Cagliari.