Inter, Biraghi: «Complimenti al Napoli, noi sfortunati in alcuni episodi»

L’esterno dell’Inter Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di InterTV per analizzare la sfida di Coppa Italia: «Faccio i miei complimenti al Napoli, hanno difeso con spirito di sacrificio nonostante siano abituati a giocare palla a terra. Affrontare una squadra che gioca in questa maniera non è semplice, poi in certi episodi siamo stati sfortunati. Se avessimo segnato loro si sarebbero aperti».

RISULTATO – «Il risultato non è giusto, ma lo accettiamo e siamo pronti per ripartire. Siamo una grande squadra, normale che ci siano pressioni su di noi».