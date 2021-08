Inter, Boninsegna: «Lukaku insostituibile, ma Dzeko mi piace molto»

Boninsegna: «Dzeko? Mi è sempre piaciuto: non guardate l’età, ma il giocatore. Lukaku? I tifosi si mettano l’anima in pace»

Intervenuto ai microfoni dell Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna ha parlato della situazione in casa Inter. Di seguito le sue parole.

DZEKO – «Posso dire che mi è sempre piaciuto. Parlo proprio di caratteristiche fisiche e tecniche: non guardate l’età, ma il giocatore. Parliamo di un attaccante nel vero senso della parola. È uno che impegna il difensore, lo fa sudare, gioca di sponda e vede pure la porta. In pratica fa tutto».

TIFOSI – «Confronto con Lukaku? I tifosi dovrebbero mettersi l’anima in pace, come quando una fidanzata ti lascia. Lukaku non è sostituibile, a volte quando cercava Lautaro era persino troppo altruista. Questo difettuccio in Dzeko non lo vedo: lui ha un po’ di sano egoismo, anche se dialoga bene con i compagni».

MERCATO – «Non possiamo dire che i nuovi acquisti siano allo stesso livello di chi c’era prima, ma hanno davanti la sfida di non farli rimpiangere».

