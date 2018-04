Inter-Cagliari, parla Diego Lopez: «Questo passivo fa male, partita da archiviare»

L’allenatore rossoblù Diego Lopez ha parlato dopo Inter-Cagliari analizzando la sconfitta della sua squadra

Un 4-0 che non lascia spazio a recriminazioni e che il Cagliari porta a casa dopo l’importante vittoria ottenuta sabato contro l’Udinese. L’Inter vince largamente nella notte di San Siro e gli uomini di Diego Lopez si trovano a dover fare i conti con una salvezza ancora ardua da conquistare. L’allenatore uruguaiano, intervenuto dopo la gara, ha dichiarato: «Sapevamo che avremmo dovuto giocare una partita fisica con giocatori freschi. Ho preferito lasciare in panchina Faragò che non era al meglio e inserire Giannetti. Abbiamo subito gol a inizio gara, l’Inter ci ha fatto male creando superiorità sulla destra. Non siamo riusciti a segnare, ma non è mancata la disponibilità dei ragazzi» le sue parole a Sky Sport.

Diego Lopez ha poi proseguito: «Il 4-0? E’ un passivo che fa male. Mi è dispiaciuto subire anche il quarto gol, e il secondo per me era da annullare per fuorigioco. Ora dobbiamo archiviare la gara di oggi e pensare già alla partita col Bologna. Per questo ci alleneremo anche domani. Quando affronti tre partite in una settimana devi dosare le forze. Pavoletti? Ha avuto qualche problemino, non l’ho voluto rischiare. Ad oggi abbiamo cinque punti sulla zona retrocessione. Dobbiamo stare attenti e concentrati in questo finale di stagione».