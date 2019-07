Inter, Candreva è fiducioso: «Un bel test, ma potevamo fare di più»

Inter, Candreva è fiducioso nonostante la prima sconfitta in ICC: «Un bel test, ma potevamo fare di più»

Nonostante la sconfitta nella prima sfida dell’ICC per l’Inter, Antonio Candreva ha espresso fiducia nel club e in mister Conte. Ecco il suo commento a InterTV: «Abbiamo pochi giorni di preparazione sulle gambe, giorni duri perché abbiamo lavorato bene ma dobbiamo abituarci a soffrire».

«Ci siamo allungati un po’ per la stanchezza, loro sono un po’ più avanti ma abbiamo fatto un bel test. Ora studieremo le cose da migliorare e correggere. Dobbiamo lavorare su noi stessi per farci trovare pronti in campionato, i cambi di modulo ci stanno, il mister lavora così e abbiamo fatto dei passi in avanti».