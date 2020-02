Inter, che impatto per Eriksen. E a fine partita allena la condizione fisica

Buon impatto per Christian Eriksen sul match di ieri. Nel finale di gara si è allenato con chi non è sceso in campo con il Napoli

Christian Eriksen ha avuto un buon impatto negli ultimi 22′ di ieri sera. L’Inter, nonostante la prova del danese, non è comunque riuscita a pareggiare i conti contro un Napoli ben messo in campo.

Al termine di una buonissima prestazione – si legge su La Gazzetta dello Sport – si è allenato con il resto del gruppo, come da programma, per poter migliorare la condizione atletica. Un buon impatto su una squadra che ha bisogno sin da subito di un giocatore come l’ex Tottenham.