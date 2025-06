Inter, Chivu: «Competizione vera, vogliamo il massimo. Sul futuro di Pio Esposito dico questo»

Le parole di Christian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il River Plate

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il River Plate al Mondiale per Club.

PARTITA – «Non parlo mai di me, ma del noi, della squadra, del gruppo. Che oggi ha fatto una partita vera, ha voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo dove abbiamo sofferto la loro pressione ma anche lì abbiamo trovato giocate importanti. Nel secondo tempo abbiamo trovato le misure e siamo riusciti a portarla a casa, passando il turno, che era l’obiettivo».

PIO ESPOSITO – «Abbiamo fatto un altro applauso per Pio, se non sbaglio tra un po’ sarà anche il suo compleanno e dovrà offrire qualcosa. Sono contento per lui che è stato all’altezza di una partita vera, non facile da gestire dal punto di vista nervoso e fisico. Lui come i suoi compagni hanno fatto una grande gara».

