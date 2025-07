Inter, ecco il mandato di Chivu: serve una squadra che corra per 90′, basta cali nel finale

Inter, Christian Chivu chiamato a rivoluzionare la parte atletica dei nerazzurri: basta cali fisici e mentali nel finale, serve una nuova preparazione

Cristian Chivu si prepara a un’estate intensa, con un doppio compito assegnatogli dall’Inter: lavorare sulla testa e sulle gambe della squadra, due aspetti ormai indissolubili per riportare l’equilibrio perduto. Dopo una seconda parte di stagione conclusa in affanno – fisico e mentale – culminata nel disastroso epilogo americano con l’eliminazione al Mondiale per Club, la dirigenza ha affidato al tecnico romeno e al suo staff un mandato preciso: ripartire da una preparazione nuova, più profonda, più efficace.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha voltato pagina anche sul piano atletico. Con l’addio di Fabio Ripert, fedelissimo di Inzaghi, ora la guida della preparazione è passata a Stefano Rapetti, già nell’Inter del Triplete e reduce dall’esperienza con Mourinho. L’obiettivo è ambizioso: evitare il crollo fisico e mentale che ha caratterizzato i minuti finali delle gare nella scorsa stagione. Basti pensare che ben 10 delle 35 reti subite in Serie A sono arrivate tra il 76’ e il 90’, a cui si aggiungono altri 7 gol tra il 61’ e il 75’, più un paio nei recuperi: oltre la metà dei gol incassati sono arrivati nell’ultimo terzo di partita, quando le energie venivano a mancare e la lucidità svaniva.

Per questo il piano di lavoro cambierà drasticamente: a partire dal raduno fissato per il 26 luglio, le sedute ad Appiano dureranno oltre 90 minuti, con maggiore intensità e attenzione alle alte frequenze. La palestra prima dell’allenamento sarà una prassi fissa, parte di un programma orientato alla prevenzione degli infortuni. La tecnologia, tra dati e intelligenza artificiale, contribuirà a rendere più efficace ogni sessione.

Chivu ha un’estate per riplasmare l’Inter: sarà fondamentale distribuire al meglio i carichi e – quando necessario – togliere minuti ai big. Perché la nuova stagione nerazzurra dovrà correre fino al 90’, e oltre.