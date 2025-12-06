Inter Como, Lautaro: “Abbiamo dimostrato la nostra forza contro un’ottima squadra. I miei gol? Ecco cosa posso dire»

Inter Como, parla Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn. Le parole del capitano nerazzurro nel post partita contro i lariani

DIMOSTRAZIONE – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima».

164 GOL CON L’INTER – «Neanche io mi rendo conto di quello che mi sono guadagnato con il lavoro e col sacrificio. Da bambino ho vissuto cose non belle, ma oggi sono grato alla mia famiglia, non sarei arrivato qui senza di loro. Ringrazio mia moglie, i miei figli e questa gente che dal primo giorno che sono arrivato mi hanno supportato e il loro amore, sono grato e cerco di dimostrarlo in campo lasciando tutto». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM