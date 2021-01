Inter, Dalbert frena: «Non vado in Spagna, resto al Rennes»

Dalbert ha voluto smentire le voci su un suo possibile passaggio al Valladolid

Dalbert, terzino del Rennes ma ancora di proprietà dell’Inter, tramite un comunicato pubblicato dalla agenzia che cura i suoi interessi ha voluto smentire le voci su un possibile passaggio in questa finestra di mercato al Valladolid.

«Non me ne vado. Sono un professionista e ho un contratto in essere, oltre ad avere rispetto per la società che mi ha dato una grande opportunità. Non c’è trattativa in corso e la possibilità di partire, in questa finestra, non esiste».