Inter, Darmian: «Cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento»

Le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter, in conferenza stampa prima della sfida contro la Real Sociedad in Champions League

Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa verso Inter–Real Sociedad. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Domani affronteremo una squadra forte ma vogliamo arrivare primi nel girone. La qualificazione è stata meritata sia per noi che per loro. Scenderemo in campo per cercare la vittoria, non sarà facile perché l’avversario ha grandi qualità, cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento».

ERRORI – «Abbiamo imparato molto dagli errori commessi lo scorso anno, siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando. La stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare così».

GRUPPO – «Abbiamo un gruppo sano e valido con uno zoccolo duro italiano, stiamo bene insieme e lo trasmettiamo anche in campo, dobbiamo continuare così».

BISSECK – «Ha grandi margini di miglioramento, è giovane e abbiamo cercato di farlo sentire a casa. Veniva da un’esperienza e cultura diversa ed è importante far sentire questi giocatori a proprio agio. Si è messo a disposizione e ha voglia di migliorare. Lo ha già dimostrato quando è stato chiamato in causa».

MOMENTO MIGLIORE – «Non lo so, un segreto non c’è: mi fa piacere avere la fiducia da parte di tutti e questa è una cosa che mi spinge a dare sempre di più giorno dopo giorno, cercando di migliorarmi. Poi quando il mister mi fa giocare cerco di fare del mio meglio e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi».

