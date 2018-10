Da Nainggolan a Politano, Inter super con il mercato

L’ottimo mercato dell’Inter ha permesso a Spalletti di cambiare e di volare. I nuovi, da Nainggolan a de Vrij non deludono

Il mercato da Oscar fa volare l’Inter! Da Radja Nainggolan a Stefan de Vrij a costo zero, da un altro parametro zero come Kwadwo Asamoah passando per Matteo Politano: il mercato dei nerazzurri si sta rivelando azzeccatissimo e la formazione di Spalletti è tornata a voltare, grazie anche alle scelte fatte dalla società in estate. I gol di Icardi e le parate di Handanovic sono una costante in casa interista ma mai il mercato aveva inciso così tanto, in positivo, negli ultimi anni.

I nerazzurri si godono le intuizioni di Ausilio, Gardini e dello stesso Spalletti. La formazione interista ha conquistato la 5ª vittoria consecutiva, 3 vittorie in campionato e 2 in Champions (tutto è iniziato dal successo in rimonta sul Tottenham), mai era successo dall’arrivo di Spalletti in panchina, e si gode anche un grande calciomercato fatto con pochi spicci ma con tante idee. E’ stata proprio questa la forza dell’Inter. I nerazzurri hanno piazzato dei colpi importanti a parametro zero come de Vrij e Asamoah, hanno ingaggiato un top come Nainggolan rinunciando a Santon e a una giovane promessa come Zaniolo, e hanno scommesso su Politano (acquisto che, almeno per il momento, sembra più che azzeccato), Lautaro Martinez e ha riportato in Italia Vrsaljko e Keita. All’appello ora mancano solo loro due.