Pazza Inter: nessuno segna di più nei finali. Lo strano caso di Icardi nei derby

L’Inter ha battuto il Milan con un gol di Icardi nel finale. Nerazzurri scatenati nei minuti finali, Maurito a 5 gol nel derby

Mauro Icardi è nuovamente in copertina, è nuovamente l’uomo derby. Dopo la tripletta dello scorso anno, il centravanti argentino dell’Inter ha deciso nuovamente la stracittadina milanese con un gol al minuto 92, sfruttando una dormita della difesa milanista e di Donnarumma in particolare. Fino a due anni fa il derby sembrava essere una partita stregata per il numero 9 interista: 0 gol nei 7 derby disputati! Poi il gol nel 2-2 di 2 anni fa. Da quel momento è un nuovo Icardi quello che scende in campo nelle partite contro il Milan. Poi la tripletta e il gol di ieri sera che portano Maurito a 5 gol segnati negli ultimi 4 derby giocati.

Una trasformazione netta per il numero 9 interista che, ancora una volta, ha trascinato la sua squadra alla vittoria. I nerazzurri guidati da Luciano Spalletti hanno trovato ancora una volta il gol decisivo nei minuti finali. Nessuno come l’Inter in Serie A per quel che riguarda i gol messi a segno nell’ultimo quarto d’ora di gara. Esclusi i due gol contro il Tottenham in Champions League, la formazione nerazzurra ha realizzato ben 7 reti negli ultimi 15 minuti di gara: nessuno in Serie A ha fatto meglio. Pazza Inter!