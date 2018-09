Inter, la difesa è d’acciaio: De Vrij e Skriniar come Lucio e Samuel?

Insieme alla Juve, l’Inter ha la migliore difesa tra le big della Serie A e l’intesa tra De Vrij e Skriniar può solo migliorare

Sicuramente le difficoltà offensive del Bologna hanno aiutato, ma la difesa dell’Inter, sabato, è stata perfetta. Cambiavano gli interpreti dei padroni di casa (partiti con Santander e Falcinelli, hanno poi concluso con in campo anche Okwonkwo e Destro), ma la coppia Skriniar De Vrij coadiuvata da D’Ambrosio ed Asamoah non è mai stata sorpresa. Solo un’occasione da gol per il Bologna, dopo pochi minuti dall’inizio della partita: buon colpo di testa di Helander, prontissimo Handanovic che con la mano aperta ha scacciato la palla e le critiche dell’ultima settimana dopo la pessima partita contro il Torino. Appena tre gol subiti in altrettante partite. Frutto di un rigore realizzato da Berardi all’esordio in campionato, di una mezza papera in uscita di Handanovic contro il Torino e di una deviazione di Gagliardini sul tiro di Meitè. Tre gol “fortuiti” che non scalfiscono però un dato oggettivo di questo inizio di campionato: l’Inter ha una difesa d’acciaio.

CHE AFFARE – Pedina fondamentale di questa crescita di reparto è stata sicuramente Stefan De Vrij che, arrivato dalla Lazio a parametro zero, ha portato all’Inter esperienza e gol (già a segno il centrale olandese in appena 270 minuti giocati). L’ex biancoceleste ha consolidato maggiormente il reparto che nell’ultima stagione ha vissuto momenti altalenanti grazie a qualche leggerezza difensiva di Miranda. Spalletti ha fin da subito deciso di puntare sulla coppia Skriniar-De Vrij con un buona pace del capitano del Brasile, che sarà costretto a guardare molte partite dalla panchina.

BEI TEMPI – La scelta del tecnico di Certaldo può rivelarsi vincente per due ragioni: la prima è che dal primo giorno di ritiro lui e Martusciello hanno lavorato con Skriniar e De Vrij viste le vacanze prolungate post Mondiale per Miranda e poi, soprattutto, perchè con l’olandese Milan Skriniar potrà crescere più rapidamente. Lo slovacco è stato uno dei migliori nell’ultima stagione e questa, come molti addetti ai lavori sostengono, può essere quella della sua definitiva consacrazione visto anche il palcoscenico europeo sul quale si dovrà esibire. Con un compagno fidato come De Vrij al suo fianco, sicuramente ne gioverà anche Skriniar.