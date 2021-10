Inter, Dzeko è già determinante: che rimpianto per la Juve

Edin Dzeko è già diventato determinante per l’Inter di Simone Inzaghi. E la Juve guarda con rimpianto al bosniaco

Edin Dzeko sta lasciando subito il segno nella sua nuova avventura all’Inter. Già 6 reti in campionato per l’ex Roma, che come svela il Corriere dello Sport poteva finire alla Juventus nelle ultime finestre di mercato. Già nell’estate 2020 i bianconeri avevano trovato l’accordo per acquistarlo a 17 milioni di euro ma poi tutto è sfumato. E anche negli scorsi mesi, se il Football Director Cherubini avesse saputo in anticipo dell’addio di Cristiano Ronaldo, avrebbe fatto il possibile per consegnarlo ad Allegri e regalare un prototipo di centravanti che manca attualmente al tecnico nella rosa della ‘Vecchia Signora’.

Invece Marotta e Ausilio hanno avuto la strada spianata dopo la cessione di Lukaku, ingaggiando Dzeko dalla Roma con un accordo che prevede il versamento nelle casse giallorosse di 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League dei nerazzurri, oltre ad un ingaggio al bosniaco di circa 5 milioni all’anno per due stagioni.

