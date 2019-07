Inter, è di nuovo giallo su Perisic. Conte: «Risposte non sono positive»

Inter, è di nuovo giallo su Perisic. Conte: «Le risposte non sono positive. Non è adatto al ruolo che gli chiedo»

La prima sfida di ICC contro il Manchester United doveva essere per Antonio Conte un test match importante per calibrare la sua Inter. In particolare, al centro dell’attenzione c’era il ruolo che il mister ha pensato per Ivan Perisic, schierato come attaccante puro e non come esterno sinistro a tutta fascia.

La prova insoddisfacente del croato, però, ha riacceso i dubbi. Ecco le parole amare di Conte: «Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. Quindi l’unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante».