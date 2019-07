Perisic è stato tolto dal mercato, e dovrebbe essere un pilastro dell’Inter di Conte. Il croato può avere quella continuità mai dimostrata prima

Dalla Juventus in poi, le squadre di Conte si sono distinte per 352/343 con esterni a tutta fascia, profili dalla grande generosità in grado di coprire ampie porzioni di campo. Se Lazaro sembra quindi un innesto funzionale per l’Inter del leccese, in questo assetto tattico si potrebbe vedere il rilancio di Ivan Perisic.

Sotto la guida di Conte, l’esterno croato può quindi leggermente allontanarsi dall’ultimo terzo di campo per coprire in toto la corsia sinistra. Chissà che il tecnico ex Chelsea non possa aiutarlo ad essere più continuo nei 90′.