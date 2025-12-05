Fiorentina, Vanoli sempre più in emergenza: si è fermato anche questo giocatore. A forte rischio la sua presenza contro il Sassuolo

Fiorentina, emergenza esterni e scelte obbligate: la situazione verso la sfida con il Sassuolo. Si è fermato anche Fortini in vista del prossimo match

La Fiorentina continua a vivere giorni di grande incertezza sul fronte degli esterni, un aspetto che sta complicando seriamente la preparazione alla delicata trasferta di Reggio Emilia. L’allenamento di ieri mattina al Viola Park ha infatti confermato l’emergenza: Robin Gosens resta in forte dubbio, ancora alle prese con il problema alla coscia che lo tiene fuori da oltre un mese. Il tedesco ha svolto lavoro personalizzato e, a oggi, la sua presenza contro il Sassuolo rimane tutt’altro che scontata.

Ma non è l’unico grattacapo per la Fiorentina. Anche Fortini, considerato da Paolo Vanoli la prima alternativa naturale a Gosens, non è al meglio. Alcuni fastidi muscolari dell’ultima ora lo hanno costretto a rallentare i carichi di lavoro, rendendo complicata una valutazione immediata sulle sue possibilità di recupero. Per entrambe le situazioni sarà decisiva la rifinitura di questa mattina, seguita dalla conferenza stampa di Vanoli alle 15.45, in cui il tecnico dovrebbe chiarire il quadro generale.

Ulteriori verifiche saranno necessarie anche per Fazzini, ancora lontano dal raggiungere il 100% della condizione fisica. Il centrocampista ha alternato parti di allenamento con il gruppo a momenti di lavoro individuale, segnale che il suo impiego è tutt’altro che certo.

Oltre alle numerose defezioni, la Fiorentina dovrà inoltre fare i conti con la squalifica di Pongracic, fermato per un turno dopo il cartellino giallo rimediato a Bergamo. Una perdita importante, soprattutto in una fase in cui il reparto difensivo necessita di stabilità e soluzioni affidabili.

Alla luce di tutte queste criticità, Vanoli sta valutando come ridisegnare la formazione senza stravolgere il sistema di gioco. I dubbi sugli esterni rendono infatti improbabile un cambio di assetto proprio alla vigilia di un match così delicato. L’ipotesi più concreta resta quella di confermare la difesa a tre: Comuzzo è il candidato principale per sostituire Pongracic, mentre Pablo Marì e Ranieri dovrebbero completare il pacchetto arretrato.

La Fiorentina, dunque, si avvicina alla sfida con il Sassuolo in piena emergenza, con tanti interrogativi ancora aperti e un tecnico chiamato a trovare soluzioni immediate. Al Viola Park si lavora senza sosta per recuperare quanti più giocatori possibili, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza in un momento della stagione così complesso. Lo riporta Il Corriere dello Sport.