Inter, emergenza a centrocampo: Vecino in dubbio, Borja va in panchina

Emergenza a centrocampo per l’Inter che contro il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Sensi e forse Vecino

Emergenza a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte. Detto dell’indisponibilità di Stefano Sensi, anche Matias Vecino è in forte dubbio per la gara di questa sera a causa di un affaticamento muscolare e stamattina effettuerà un test ma solo per essere a disposizione in panchina.

La formazione sembra presto fatta quindi: accanto a Brozovic agiranno ancora Gagliardini e Barella, mentre Borja Valero potrebbe trovare un posto in panchina.