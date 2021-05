Inter, entro venerdì il prestito per risanare il bilancio: tutti i dettagli

Questa sarà la settimana giusta per l’immissione di 200 milioni nelle casse dell’Inter: entro venerdì arriverà il prestito

Si entra nella settimana decisiva per il futuro societario dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport è in dirittura d’arrivo l’operazione prestito che farà arrivare 200 milioni di euro dei 250-270 destinati a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning. La volata tra Bain Capital e Oaktree, però, non ha ancora un vincitore.

In gioco ci sono una serie di clausola che vincoleranno l’Inter al fondo che farà arrivare il prestito. Oaktree, per esempio, punta a mettere in piedi un’operazione più complicata che non si riduce al semplice prestito. L’idea sarebbe quella di rilevare una quota di minoranza – probabilmente il 31% in mano a Lion Rock – fissando però un percorso che porti ad avere il controllo del club. Sia Bain sia Capital, inoltre, pretenderebbero di fissare una serie di vincoli e limitazioni sul mercato oltre una certa entità complessiva, riservandosi il diritto di veto.