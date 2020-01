Inter, Eriksen come Lukaku: ingaggio da 7.5 milioni e mezzo più bonus

Inter, ecco quanto percepirà il nuovo acquisto dei neroazzurri che arriverà a gennaio dal Liverpool

L’Inter non bada a spese, questo è poco ma sicuro. La società neroazzurra, sia in estate che ora, sta facendo di tutto per rendere la rosa a disposizione di Antonio Conte ancor più competitiva. L’ultimo “arrivato” è proprio Eriksen. Il danese, come riporta la Gazzetta dello Sport, in Serie A percepirà uno stipendio di 7.5 milioni all’anno più bonus.

Un investimento importante sulla stessa strada di ciò che a giugno è stato fatto per Lukaku. Il numero 9, nella speciale classifica dei “paperoni” è dietro solo a Cristiano Ronaldo che si porta a casa ogni anno 31 milioni di euro netti. Un milione e mezzo invece lo stipendio percepito da Lautaro Martinez. 11 sono invece i milioni di Antonio Conte per ogni stagione.