Inter, buone nuove: addio al Fair Play Finanziario, 26 ottobre giornata chiave

L’Inter uscirà dal regime del Fair Play Finanziario. Il 26 ottobre è cruciale per il futuro della società nerazzurra

L’Inter sta per dire addio al Fair Play Finanziario. I controlli Uefa continueranno ma i nerazzurri potranno fare mercato senza la morsa del FPF. Il 26 ottobre il club nerazzurro annuncerà i dati dell’esercizio fino al 30 giugno che dovrebbe chiudersi con un rosso di 18 milioni ma l’ottimismo cresce in casa nerazzurra. Il 26 ottobre è cruciale per il futuro della società di Suning perché verrà nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione ed è prevista l’uscita del presidente Erick Thohir che ha ancora il 31,05% delle quote della società. Thohir verrà sostituito da Steven Zhang, poi Suning provvederà ad acquisire le quote dal Tycoon indonesiano.

Al termine del consiglio, l’Inter entrerà ufficialmente nell’era cinese con l’acquisto del 31,05 delle quote per una cifra vicina ai 200 milioni di euro (è stimata una plusvalenza stimata di circa 157 milioni). Se ciò non dovesse avvenire immediatamente, l’imprenditore indonesiano rimarrà ancora nel consiglio di amministrazione nerazzurro con tre uomini di sua fiducia, per poi uscire entro la fine dell’anno. Difficile prevedere un ricco mercato di gennaio perché i dati rientrano nel bilancio della stagione in corso ma i tifosi potranno tornare a sognare a partire dalla prossima estate. L’Inter torna a rivedere la luce dopo il patto, durato 4 anni, dal 2015/2016 causa Fair Play Finanziario.