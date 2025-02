Inter Fiorentina, le dichiarazioni di Palladino nel post gara

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Serie A contro l’Inter. Le dichiarazioni

Raffaele Palladino allenatore Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro l’Inter allenata dal tecnico Inzaghi.

PALLADINO SU INTER FIORENTINA – «Se rifarei le stesse scelte? Assolutamente sì, per quanto dimostrato giovedì, per la grande prestazione. Do grande importanza alla meritocrazia, avevamo battuto l’Inter 3-0, ho riproposto gli stessi con Moreno per Comuzzo. Sono orgoglioso dei miei, tenuto testa a una grande che lotterà per lo scudetto fino all’ultima giornata. Siamo usciti da San Siro a testa alta, il rammarico lo sapete, è sull’errore del corner. Non parlo mai degli arbitri, ma quella roba è da migliorare».

FIORENTINA – «Materiale tecnico, umano e fisico, ho ottimi calciatori a disposizione, abbiamo fatto un ottimo mercato e migliorato la squadra sotto tanti aspetti, ora devo inserirli piano piano, visto che ci sono state tre gare infrasettimanali. Ma sono ragazzi molto applicati, stanno capendo cosa fare dentro un gruppo ottimo, sono sicuro sarà un ottimo lavoro da qui alla fine».

ZANIOLO – «Può giocare esterno, sotto punta…lo conosco e all’occorrenza può anche fare la prima punta. Credo ci possa dare una grande mano»