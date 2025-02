Inter Fiorentina, Paulo Sousa: «Nerazzurri con un centrocampo da Premier, viola con un giocatore che è un piccolo Zidane. Ma c’è un’altra squadra con una rosa fortissima…»

Inter Fiorentina, le parole del doppio ex Paulo Sousa in vista della sfida di questa sera a San Siro: «I nerazzurri hanno la migliore rosa della A»

Con l’Inter ha giocato, la Fiorentina l’ha diretta. Oggi il portoghese Paulo Sousa allena lo Shabab Al-Ahli, a Dubai e a La Gazzetta dello Sport offre la sua interpretazione della sfida di stasera che chiuderà a San Siro la ventiquattresima giornata di Serie A.

QUANTA SERIE A GUARDA – «Il 60-70% delle partite, ogni settimana».

TORNARE IN ITALIA – «Il calcio italiano ha sempre avuto impatto su di me e i migliori strateghi sono in Italia. Quanto a tornare, considero l’Italia come casa e mi piace competere. Se a giugno ci sarà un progetto per me, perché no? La mia priorità ora è vincere, ho scelto lo Shabab per questo: mi mancava troppo».

INTER-FIORENTINA – «L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan».

IL MILAN POST-MERCATO – «No, anche il Milan dell’autunno per me era molto forte».

LA FORZA DEI NERAZZURRI – «Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area».

LA VIOLA – «Non vorrei parlare di singoli ma faccio un’eccezione per Adli, che ho avuto a Bordeaux. Ai tempi dicevo che era un piccolo Zidane e ora merita di essere felice: ha una bellissima energia. Firenze è il posto giusto per lui e tanti».