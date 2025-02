Inter Genoa, Enrico Preziosi: «Non sarà facile per i nerazzurri, Vieira è bravo. Milito, Motta, Palacio: quanti affari tra noi e loro. L’Atalanta non si fidava di Gasperini…»

L’ex presidente del Grifone Preziosi ha intrecciato diverse trattative col club nerazzurro ed l’uomo adatto per raccontare questa sfida. Le parole

Enrico Preziosi è l’uomo adatto per raccontare storicamente che gara sia Inter–Genoa, che va in scena oggi a San Siro alle 20,45. Da presidente del Grifone ha intrecciato diverse trattative col club nerazzurro. Ecco cosa ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.

INTER-GENOA – «Chiaro che la squadra di Inzaghi sia candidata al titolo, ma nell’ultimo periodo l’ho vista un po’ stanca. Col Napoli sarà una lotta fino alla fine. Ma occhio al Grifone: mi piaceva già con Gilardino e con Vieira è una squadra più “cazzuta”. Ma per i nerazzurri non sarà una passeggiata».

TANTI AFFARI CON L’INTER – «L’ultimo Pinamonti, oggi rossoblù. Gli interisti erano ancora in debito con me per Milito e Motta: senza quei due non avrebbero vinto il triplete. Nella mia gestione c’è sempre stata simpatia».

PALACIO – «All’Inter ci è arrivato tardi ma ha dato un gran contributo. Fatica enorme per portarlo via al Boca, 19 gol senza rigori nell’ultimo anno al Genoa».

PERCASSI – «Pensava volessi fregarlo! Pagai io per liberare Gasperini, poi Luca Percassi si è fidato con riserva tanto che all’inizio Gasp rischiava l’esonero. Ora è grazie a lui se l’Atalanta ha raggiunto risultati incredibili».