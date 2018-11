Inter, staffetta Lautaro Martinez-Icardi: senza Maurito i nerazzurri vincono (quasi) sempre

L’Inter di Spalletti dovrebbe affrontare il Genoa con Lautaro Martinez in attacco al posto di Mauro Icardi

L‘Inter scenderà in campo quest’oggi per affrontare il Genoa di Ivan Juric. Calendario complicato per i rossoblù che hanno affrontato Juventus e Milan e oggi dovranno vedersela contro i nerazzurri. La carica dei 65 mila è pronta a spingere i nerazzurri e Spalletti sta pensando al maxi-turnover in vista della sfida di Champions contro il Barcellona. In avanti scalpita Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, un mese fa, fece rifiatare Mauro Icardi e sbloccò la partita vinta contro il Cagliari per 2-0.

Maurito è pronto ad applaudirlo nuovamente dalla panchina e l’assenza del numero 9 dalla formazione titolare non deve preoccupare più di tanto l’Inter che senza Mauro ha perso solo 2 delle ultime 18 sfide di campionato. Icardi non ha giocato contro Genoa e Sassuolo in trasferta e sono arrivate due sconfitte. Il bilancio a San Siro invece è positivo: 10 gare giocate senza Maurito Icardi e 8 vittorie (con 2 pareggi). In totale fanno 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Insomma, la formazione di Spalletti può dormire sonni tranquilli anche senza il suo leader e capitano. El Toro scalpita ed è pronto a non far rimpiangere il suo amico, collega e ‘rivale’.