Inter, terapia di gruppo: Inzaghi ora è chiamato a cambiare

Terapia di gruppo per l’Inter, squadra a raccolta per un confronto e ora Inzaghi dovrà cambiare per invertire la rotta.

Nessun allarme ma una chiacchierata d’obbligo dopo tre ko in quattro partite tra cui le due pesanti contro Lazio e Milan. Serve ripartire e farlo con forza perché il terreno è ancora recuperabile e serve mettere un punto prima possibile a questa mini crisi prima che sia troppo tardi. La squadra è unita e ora sta a Inzaghi cambiare per invertire il trend negativo. Serve una svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport.