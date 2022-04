Mandorlini: «Inter? I nerazzurri meritano lo scudetto, ma a Verona non sarà una facile»

Andrea Mandorlini, ex allenatore dell’Hellas Verona, ha presentato la sfida di domani contro l’Inter di Inzaghi

INTER HELLAS VERONA – «Dopo l’ultimo turno i nerazzurri sono rientrati in corsa per il titolo. Adesso ogni impegno sarà importantissimo.Il calendario dei campioni d’Italia sembra buono ma le partite vanno giocate. E sabato sarà difficile battere la squadra di Tudor: hanno grande condizione fisica e psicologica, si vede che stanno bene. Le motivazioni dei padroni di casa saranno altissime ma lo stesso vale per gli ospiti».

TATTICA HELLAS – «In questo momento i veneti hanno gamba, convinzione a autostima. Un proprio modo di giocare che prevede la pressione alta. Questo costringerà i nerazzurri a uscite precise, sicure e pulite. I giocatori del Verona ti vengono a prendere e provano a rubare palla vicino alla porta. Immagino sarà una delle difficoltà maggiori per l’Inter di Inzaghi».

SIMEONE ALL’INTER – «Romantico? Sì, tantissimo. Non gli mancherebbero i rivali ma Giovanni potrebbe tranquillamente fare parte della rosa dell’Inter».

