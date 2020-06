Inter, il d.s. del Borussia Dortmund: «Volevamo tenere Hakimi, ma prezzo troppo alto»

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato della situazione relativa ad Hakimi

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ai microfoni di Sky Sports Deutschland ha parlato della situazione relativa ad Achraf Hakimi, ormai in procinto di trasferirsi all’Inter.

PREZZO TROPPO ALTO – «Abbiamo provato a tenerlo con altre soluzioni, ma il prezzo era troppo alto per noi e il Real Madrid non voleva perdere soldi in alcun modo. Ad un certo punto ci siamo resi conto che non potevamo e non volevamo tenerlo qui. Ci sono stati nuovi sviluppi in questi giorni, e la somma del trasferimento sarà sicuramente più alta».