Inter, il piano di Lukaku: fuori con il Verona per esserci in Supercoppa

Inter, Romelu Lukaku ha un piano per rientrare in tempo per il match di Supercoppa Italiana contro il Milan. Eccolo svelato

Non ci sarà Romelu Lukaku contro il Verona. Il belga non farà parte della lista dei convocati dell’Inter per il match contro gli scaligeri.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore infatti non verrà impiegato questa sera per cercare di recuperare in vista del derby di Supercoppa che vuole giocare dal primo minuto.