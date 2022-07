Inter, il PSG non molla la presa su Skriniar

Il Paris Saint Germain continua il pressing sull’Inter per Milan Skriniar e cerca di stringere i tempi per portare il difensore a Parigi

Il PSG cerca di stringere i tempi per Skriniar. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista vicino alle vicende in casa Inter, alcuni dirigenti della squadra parigina sono sbarcati ieri a Milano, e in serata c’è stata una cena con il DS Piero Ausilio.

Rimane una certa distanza tra le parti: l’Inter non vuole scendere sotto i 70/75 milioni e non vuole contropartite tecniche, l’ultima quella di Diallo.