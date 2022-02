Inter, infortunio Bastoni: il difensore ci crede, il Liverpool è più vicino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’infortunio contro la Roma in Coppa Italia, Bastoni sta lavorando per esserci con il Liverpool

Dopo lo spavento l’ottimismo. Alessandro Bastoni – uscito per infortunio martedì in Coppa Italia contro la Roma – sta lavorando sempre più al rientro in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il classe ’99 nerazzurro già ieri sera non sentiva più quel dolore insopportabile alla caviglia. Il male c’è, ovviamente, ma è decisamente più lieve rispetto a martedì e mercoledì. A sei giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, quindi, cresce la fiducia di vedere il numero 95 in campo contro l’armata di Klopp.

