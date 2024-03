Inter, emergenza difesa: infortunio in nazionale per De Vrij

Le condizioni fisiche di Stefan de Vrij, difensore centrale olandese dell’Inter, dopo l’infortunio in nazionale

Arrivano brutte notizie per l’Inter dalla pausa nazionali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefan de Vrij tornerà infatti domani in Italia per valutare il problema muscolare agli adduttori accusato in allenamento con l’Olanda.

Fondamentale sarà capire se De Vrij potrà essere schierato dai nerazzurri, che sono in attesa di sapere il futuro di Francesco Acerbi, al quale potrebbe essere comminata una squalifica anche di 10 giornate dopo l’insulto razzista rivolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24