Inter, SOS Dumfries: Inzaghi sta finendo gli esterni, ora la palla passa all’Olanda

Inter, ansia per Dumfries: ennesimo infortunio sugli esterni: il calciatore ora si unirà al ritiro olandese, la palla agli arancioni

L’infortunio rimediato da Denzel Dumfries ha tenuto in apnea i tifosi interisti per la parte finale del secondo tempo di Atalanta Inter. L’esterno olandese, dopo un contrasto in velocità, è rimasto per terra toccandosi la coscia. Vano il suo tentativo di rientrare in campo, dopo pochi minuti è stato costretto a lasciare il campo.

Simone Inzaghi, in piena emergenza e con nessun esterno di ruolo dalla panchina, ha adattato Bisseck da quinto a destra. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dell’esterno olandese, il quale risponderà comunque alla chiamata della propria nazionale e verrà valutato lì dallo staff medico degli Oranje che deciderà se sarà possibile per lui giocare nei prossimi impegni o dovrà tornare a Milano.