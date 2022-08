Inter, infortunio Lukaku: risentimento alla coscia sinistra. Derby a rischio

Brutte notizie per Inzaghi e per l’Inter: risentimento muscolare alla coscia per Lukaku che ora rischia il derby

Arrivano brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Nell’allenamento odierno Romelu Lukaku, come riportato da Sky Sport, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

L’attaccante belga salterà la Cremonese ed è in dubbio per derby: ulteriori esami nei prossimi giorni per essere più precisi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24