Inter, Inzaghi vede il traguardo delle 200 panchine con il Feyenoord, ma in lontananza ci sono le sirene della Premier

Inter, Simone Inzaghi domani farà la sua 200ª partita sulla panchina nerazzurra, ma in estate le big inglesi possono tornare all’attacco del tecnico

Simone Inzaghi domani in Inter Feyenoord raggiunge il traguardo delle 200 panchine nerazzurre. Un traguardo che, come riportato da Tuttosport, fa il paio con il primato di vittorie del tecnico: il 66,33%, meglio di qualsiasi altro allenatore nella storia interista con più di 100 presenze.

Il suo nome, alla luce anche dello straordinario percorso in Europa, dove ha preso solo un gol in 9 partite, ha fatto in modo che su di lui si accendessero le sirene della Premier League: Tottenham e Manchester United preparano la rivoluzione in estate e il profilo di Inzaghi piace ad entrambe. Il contratto del tecnico scade a giungo 2026 e, pur non avendo mai aperto a contatti con altri club, potrebbe quindi diventare un profilo interessante per le big inglesi alla ricerca di figure capaci di dare stabilità alla squadra e fare bene in Europa.