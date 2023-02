Inter, Inzaghi: «Non dimentichiamo che questa squadra non arrivava agli ottavi di Champions da undici anni»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto

OTTAVI – «Non dimentichiamo che questa squadra non arrivava agli ottavi di Champions da undici anni, l’anno scorso col Liverpool è stata una grandissima palestra e c’è grande rammarico per l’andata. Determinate partite ti fanno crescere in tutte le componenti: domani abbiamo grande fiducia ma anche grande rispetto nei confronti dell’avversario. Sappiamo che importanza ha questo ottavo di finale, nel nostro percorso abbiamo fatto partite di questo tipo, penso alle due gare col Liverpool dell’anno scorso o a quelle di quest’anno con Barcellona e Bayern Monaco. Domani servirà tanta testa, a questo livello dovremo usarla in diversi momenti e uscire da alcuni momenti da squadra».

ATTACCO – «Sono i dubbi… Ma non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell’allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell’Inter».