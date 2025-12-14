Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione

Inter Juve, Frattesi Thuram può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione di un clamoroso scambio della Gazzetta dello Sport

Per ora sono manovre silenziose, lontane dai riflettori del mercato, ma la sensazione è che il tema sia destinato a tornare presto d’attualità. L’asse Milano-Torino potrebbe regalare uno degli incastri più interessanti delle prossime sessioni, con Juventus e Inter pronte a rivedere posizioni che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili.

Quando la Juventus tornerà a bussare alla porta dell’Inter per Davide Frattesi, centrocampista romano classe 1999, la risposta nerazzurra potrebbe non essere più un no secco. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione oggi c’è maggiore apertura a una cessione definitiva, a patto però di individuare una soluzione tecnica credibile per il centrocampo di Cristian Chivu.

Le due operazioni, va chiarito, non sarebbero formalmente collegate. Anche perché le nuove regole sulle plusvalenze rendono sempre più rigidi i calcoli contabili: in questi casi conta solo la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Più che un’operazione finanziaria, però, il possibile doppio movimento risponderebbe a esigenze di campo molto precise.

Da una parte c’è una Juventus che cerca dinamismo e inserimenti. I bianconeri non sono del tutto convinti dai ritmi di Manuel Locatelli, regista ordinato ma poco esplosivo, né completamente soddisfatti dal rendimento di Khephren Thuram, mezzala potente ma ancora discontinua. In questo contesto, Frattesi rappresenterebbe energia pura, strappi, gol e intensità: caratteristiche che alla Juve mancano e che il classe ’99 garantisce con continuità.

Dall’altra parte c’è l’Inter di Chivu, attenta all’equilibrio e alla costruzione, ma alla ricerca di un mediano fisico, capace di rompere il gioco e dare presenza atletica. Un profilo diverso rispetto ai centrocampisti attualmente in rosa, più orientati alla qualità tecnica. In quest’ottica, Khephren Thuram, classe 2001, risponde perfettamente all’identikit.

Sempre secondo Gazzetta dello Sport, in casa Inter non è mai tramontato del tutto il sogno Manu Koné della Roma, ma le alternative principali restano due: Ederson dell’Atalanta e proprio Thuram. Portare via un giocatore da Bergamo, come dimostrato dal caso Lookman, è però notoriamente complicato.

Nel calcio italiano gli affari tra top club rivali restano difficili e carichi di diffidenza. Eppure, questo incastro potrebbe soddisfare tutti: la Juve rilancerebbe Frattesi, l’Inter completerebbe il centrocampo e il mercato manderebbe finalmente un segnale di maturità.