Inter Juve, Tuttosport all’attacco: «Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano!». Il commento del quotidiano

Inter Juve, Tuttosport all’attacco: «Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano!». Il quotidiano torinese analizza il Derby d’Italia

Il day after di Inter-Juventus è infuocato. La vittoria dei Nerazzurri nel Derby d’Italia viene letta dalle colonne di Tuttosport come una pagina oscura del calcio nostrano, ben lontana dai valori sportivi celebrati nello stesso stadio solo pochi giorni fa. L’analisi del quotidiano torinese è spietata fin dall’incipit: «Altro che spirito olimpico… San Siro stavolta è teatro di polemiche, veleni, simulazioni, battibecchi, insomma il peggio del repertorio offerto dal calcio italiano». Nonostante il risultato lanci la capolista a +8 in classifica sul Milan — che deve recuperare una gara — e la spinga verso uno scudetto che «solo lei potrebbe perdere», a tenere banco è la rabbia e l’indignazione dell’ambiente bianconero.

Il focus della critica si sposta inevitabilmente sull’episodio che ha spaccato la partita al minuto 42 del primo tempo. La lente d’ingrandimento è sulla caduta in area di Alessandro Bastoni: il difensore della Nazionale finisce a terra dopo un incrocio con Pierre Kalulu. L’arbitro Federico La Penna, definito senza mezzi termini «palesemente non all’altezza di un big match», estrae il secondo giallo per il centrale francese, lasciando la Vecchia Signora in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Per il giornale si tratta di «un errore di enorme gravità perché al replay si vede che Bastoni va giù senza contatto».

L’accusa diventa sistemica quando si tocca il tasto del protocollo tecnologico. Viene definita una «voragine regolamentare imbarazzante» l’impossibilità del VAR di intervenire sulle ammonizioni, anche quando queste portano a un’espulsione ingiusta. Se la tecnologia avesse potuto agire, sottolinea l’analisi, sarebbe stato il difensore interista — già gravato da un giallo — a dover lasciare il campo per simulazione. In questo scenario caotico, l’unica nota lieta per la Juventus è la reazione d’orgoglio: si salva «la forza, fisica e mentale, con cui la Juve combatte per più di metà partita». Ma la sensazione amara resta e chiude il pezzo: «La fine è solo l’inizio di una inevitabile e velenosa coda di polemiche».