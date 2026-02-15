Spalletti non ci sta! L’accusa a La Penna: «Hai falsato la partita». La Juventus ora chiede spiegazioni per quanto avvenuto contro l’Inter

La rabbia monta inesorabile in casa della Juventus dopo il fischio finale di San Siro. L’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu, difensore francese arrivato in estate per puntellare la retroguardia, rappresenta lo spartiacque indelebile del Derby d’Italia. Il secondo giallo sventolato dall’arbitro Federico La Penna, propiziato da quella che i Bianconeri considerano una palese simulazione del centrale nerazzurro Alessandro Bastoni, ha alterato profondamente l’equilibrio di una contesa fino a quel momento spettacolare. Se sul rettangolo verde i giocatori della Vecchia Signora hanno mantenuto una compostezza esemplare nonostante l’inferiorità numerica, è nel tunnel che conduce agli spogliatoi che l’amarezza si è trasformata in aperta indignazione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il primo a manifestare il proprio disappunto è stato Luciano Spalletti. Secondo la puntuale ricostruzione fornita dal quotidiano Tuttosport, il tecnico di Certaldo ha rivolto al direttore di gara un’accusa netta e inequivocabile urlando: «Hai falsato la partita!». Una sentenza pesante, difficile da smentire vista la dinamica dei fatti che ha compromesso la gara. Ancora più veemente, però, è stata la reazione di Damien Comolli: il responsabile dell’area tecnica e del mercato, solitamente figura istituzionale e controllata, è apparso completamente fuori di sé. Il dirigente è stato trattenuto a fatica dallo stesso Spalletti mentre cercava un confronto diretto e fisico con il fischietto romano.

A suggellare il sentimento di sconcerto generale ci ha pensato Giorgio Chiellini. L’ex capitano e attuale dirigente, presente sul posto per supportare la squadra, ha sintetizzato la frustrazione del club con un lapidario e ripetuto: «Non esiste, non esiste». Nonostante la società torinese sia intenzionata a chiedere spiegazioni formali ai vertici arbitrali già nelle prossime ore per tutelare la propria immagine, resta la consapevolezza amara che nessuna giustificazione potrà ribaltare l’esito del match contro il Biscione. Una sconfitta che pesa sulla classifica, figlia di un errore tecnico percepito come non reversibile.