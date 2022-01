Inter, Lautaro Martinez: «Dobbiamo subito prendere la gara in mano. Conta vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro la Juve in Supercoppa

PARTITA – «Sicuramente sarà una gara tosta, molto intensa come deve essere una finale. Sono due squadre che giocano bene nel palleggio, dobbiamo gestire e prendere da subito la gara in mano. Ma come ho detto prima è una finale e dobbiamo essere concentrati per novanta minuti o quanto durerà la partita».

CAMBI RISPETTO AL CAMPIONATO – «Sicuramente è cambiato tanto. Noi oggi siamo una squadra più compatta, stiamo giocando un buon calcio. Oggi gara secca, conta solo vincere».

