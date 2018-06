Inter-Juventus è la seconda semifinale del Campionato Primavera 1 TIM: squadre in campo a Sassuolo mercoledì 6 giugno alle ore 18

Inter-Juventus è la seconda semifinale del Campionato Primavera 1 TIM 2018. Le due squadre si affrontano mercoledì 6 giugno alle ore 18 presso lo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo. L’Inter di Stefano Vecchi arriva all’appuntamento da ‘ammessa’ dopo il secondo posto ottenuto in campionato; la Juventus guidata da Alessandro Dal Canto, è in semifinale dopo aver superato la Roma ai playoff. La vincitrice della sfida tra nerazzurri e bianconeri approderà in finale dove, sabato 9 giugno 2018 (ore 20,45), si giocherà il titolo con la Fiorentina, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta.

Inter-Juventus, semifinale del Campionato Primavera 1 TIM 2017/2018, potrà essere seguita in diretta tv in chiaro sui canali Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre) e Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Inoltre, gli aggiornamenti della semifinale saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Inter-Juventus, probabili formazioni

INTER (4-3-1-2): Pissardo; Zappa, Lombardoni, Bettella, Sala; Schirò, Pompetti, Gavioli; Zaniolo; Colidio, Adorante.

JUVENTUS (3-4-1-2): Del Favero; Zanandrea, Delli Carri, Serrao; Di Pardo, Merio, Portanova, Fernandes; Tripaldelli; Jakupovic, Olivieri.

Inter-Juventus Primavera, curiosità e statistiche

I due precedenti stagionali tra Inter e Juventus Primavera sono l’1-1 maturato a Milano e la successiva vittoria per 1-0 da parte dei nerazzurri a Torino.

Inter-Juventus Primavera, l’arbitro della partita

La semifinale del campionato Primavera 1 TIM, Inter-Juventus, sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti di Ostia. Gli assistenti saranno Fontemurato (Roma2) e Rinaldi (Roma1), il quaeto uomo Pashuku (Albano Laziale).