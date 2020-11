Inter, Kolarov positivo al Coronavirus: il comunicato

Dopo Marcelo Brozovic anche Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Coronavirus: il giocatore era rientrato dalla Serbia nei giorni scorsi

Aumentano i contagi in casa Inter. Dopo Padelli (risultato positivo prima del match contro l’Atalanta) e Brozovic (positivo per essere entrato in contatto con Vida) anche Aleksandar Kolarov è positivo al Coronavirus.

Il serbo ha effettuato un tampone appena rientrato a Milano e pochi minuti fa sono arrivati i risultati della positività. Questo il comunicato dell’Inter:

«FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario».