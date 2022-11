Inter, la decisione per il riscatto di Bellanova dal Cagliari

L’Inter ha preso una decisione sul riscatto di Raoul Bellanova, esterno classe 2000, di proprietà Cagliari

In estate l’Inter aveva preso Raoul Bellanovva dal Cagliari in prestato con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. L’esterno però non ha fin qui impressionato Inzaghi.

Nonostante questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di riscattare il giocatore portando avanti la politica di ringiovanimento della rosa.