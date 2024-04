Inter, Lautaro mette nel mirino il derby: vuole il gol Scudetto

Inter, Lautaro Martinez pronto per il Derby: l’argentino non segna da febbraio, ma vuole il gol Scudetto contro il Milan

Lautaro Martinez, autore di una stagione da sogno in termini realizzativi e non solo con la fascia da capitano dell’Inter, aveva abituato bene tifosi ed appassionati di calcio: quasi ad ogni partita c’era il suo zampino, tant’è che si parlava della possibilità di superare il record di gol in una singola stagione di Serie A appartenente a Higuain e Immobile. Poi però l’argentino si è fermato: non segna in campionato dal 28 febbraio.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come adesso per il Toro c’è una ghiottissima occasione: quella di sbloccarsi contro il Milan, nel derby che può valere lo storico scudetto della seconda stella all’Inter. Per lui, inoltre, la possibilità di mettere a tacere le critiche e quell’etichetta di chi lo accusava di non segnare nelle partite importanti.

