Lautaro Martinez, carica Inter: «Vogliamo rifarci»

Lautaro Martinez pronto a trascinare l’Inter verso il riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo: ecco le sue parole

Oggi Lautaro Martinez compie 21 anni, il primo compleanno da calciatore dell’Inter. Ecco le sue parole a Inter Tv: «Quello di oggi è il primo compleanno che festeggio qui in Italia, sono molto felice di trascorrerlo da giocatore dell’Inter insieme ai miei nuovi compagni. Questa sera festeggio insieme alla mia famiglia, è arrivata dall’Argentina».

Continua l’attaccante argentino, che rivolge un messaggio direttamente ai tifosi nerazzurri in vista della sfida di domenica contro il Torino: «Non vediamo l’ora di rifarci sul campo già nella sfida di domenica contro il Torino: contro il Sassuolo non è andata molto bene, non vediamo l’ora di rialzare la testa».