Inter, Ledure rivela: «Lukaku sarà il calciatore più pagato della Serie A»

Sebastien Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, al quotidiano belga La Libre ha rivelato che il neo attaccante dell’Inter non è tagliato lo stipendio e che sarà il calciatore più pagato della Serie A.

LA RIVELAZIONE – «Ci tengo a sottolineare come in realtà sarà il giocatore più pagato della Serie A. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero, ma tutte e tre le parti hanno fatto concessioni intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per il Chelsea o l’Inter. Romelu sta pagando noi, non i club».