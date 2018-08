Inter-Lione streaming e diretta tv in chiaro: dove vedere l’amichevole estiva valida per l’International Champions Cup 2018

Inter-Lione è la partita valida come amichevole estiva dell’International Champions Cup 2018: l’incontro è in programma per sabato 4 agosto 2018 presso lo Stadio Via del Mare di Lecce alle ore 20.05. Il match sarà trasmesso in diretta sia in chiaro sulle frequenze di TV8 (canale 8 del digitale terrestre, in HD 108), sia su quelle satellitari di Sky Sport International Champions Cup – prossimo a diventare Sky Serie A – sul canale 208 dello Sky Box, in HD 247. Non è tutto però, perché Inter-Lione sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e consoles anche su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go o direttamente sul sito di TV8.

Inter-Lione: probabili formazioni

QUI INTER – Luciano Spalletti dovrebbe in massima parte confermare gli stessi elementi già visti in campo nelle ultime partite: spazio allora ancora a Stefan de Vrij in difesa affiancato da Milan Skriniar al centro, in mediana vicino a Roberto Gagliardini ci sarà ancora l’ex juventino Kwadwo Asamoah, dirottato dunque al centro. In attacco il trio composto da Antonio Candreva, Matteo Politano e Lautaro Martinez dietro l’unica punta Mauro Icardi.

QUI LIONE – Anche Bruno Genesio non dovrebbe cambiare troppo rispetto alle prime uscite estive dei suoi. Confermato allora il solito 4-4-2: osservato speciale sulla fascia quel Memphis Depay che al momento rappresenta forse il giocatore di maggior qualità della formazione francese (e uomo mercato). In attacco ci sarà la giovanissima coppia composta da Bertrand Traoré (classe 1995) e Martin Terrier (classe 1997).

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Candreva, Politano, Lautaro Martinez; Icardi. Allenatore: Spalletti

PROBABILE FORMAZIONE LIONE (4-4-2) – Gorgelin; Dubois, Marcelo, Morel, Mendy; Tousart, Ferri, Aouar, Depay; Traoré, Terrier. Allenatore: Bruno Genesio

