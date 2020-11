Inter, Lukaku tenta il recupero: domani test decisivo

Lukaku prova a recuperare dall’infortunio ed essere a disposizione di Conte per l’importante match contro l’Atalanta

Romelu Lukaku tenta il recupero per la delicata trasferta dell’Inter sul campo dell’Atalanta. Il belga, assente contro Parma e Real Madrid per un problema muscolare all’adduttore, proseguirà quest’oggi nel recupero allenandosi da solo ad Appiano Gentile, mentre la squadra osserverà un giorno di risposo.

Stando a La Gazzetta dello Sport, filtra cauto ottimismo per il recupero in vista di Bergamo, con l’allenamento di domani che sarà decisivo per valutare le sue condizioni di Lukaku. La convocazione di Conte per l’Atalanta porterebbe però successivamente alla chiamata del Belgio, con l’ex Manchester United che non vuole perdersi gli appuntamenti in Nations League della sua nazionale.